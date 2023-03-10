Премьер-министр Финляндии Санна Марин с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 10 марта, присутствовала на похоронах украинского неонациста, одного из лидеров «Правого сектора»*, ликвидированного в ДНР под Артемовском (Бахмутом) – сообщают украинские СМИ со ссылкой на офис президента Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте офиса главы киевского режима, говорится: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин, которая находится в нашей стране с визитом, приняли участие в церемонии прощания с героем Украины, командиром 1-го механизированного батальона 67-ой отдельной механизированной бригады, младшим лейтенантом Дмитрием Коцюбайло, который погиб в бою под Бахмутом».

* Организация, признанная экстремистской и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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