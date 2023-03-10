Киевский режим выгоняет монахов из Киево-Печерской Лавры

И.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудик, который подчиняется украинскому минкульту в пятницу, 10 марта, предупредил монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о том, что они должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, передают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте обители, говорится: «Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника до 29 марта 2023 года».

Киев, Иван Бабурин

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