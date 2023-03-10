В Киеве заявили, что Украина вернула Евросоюз на глобальную арену

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина она на форуме «Украина-Франция» в пятницу, 10 марта, заявила, что Украина вернула Евросоюз на мировую арену и что украинских дух должен стать частью ЕС ,– сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Стефанишина сказала: «Сейчас мы боремся не просто за наше европейское будущее, мы боремся за ту жизнь, которую мы знаем, за которую боролись на Революции Достоинства. Но с 24 февраля Украина изменила мир, и эта роль, этот украинский дух должен стать частью ЕС. Мы вернули Евросоюз на глобальную арену».

«Лучшим ответом на российскую агрессию, помимо победы на поле боя, будет необходимость создания собственной европейской повестки дня, где Украина должна быть лидером», – заявила украинский вице-премьер «Украина-Франция», поблагодарив ЕС за финансировании военной помощи и развитиие оборонной промышленности Украины.

Киев, Иван Бабурин

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