Норвегия отправит на Украину системы ПВО NASAMS и будет готовить военных летчиков

Глава минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам в ходе визита в Киев в пятницу, 10 марта, заявил, что Осло совместно с Вашингтоном направят Украине две системы ПВО NASAMS. В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что договорился с Норвегией о подготовке украинских пилотов, – сообщают украинские СМИ.

Министр обороны Норвегии, в частности, сказал: «Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО, и Норвегия поможет тем, что есть. Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Ранее Осло уже помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине».

Президент Украины Владимир Зеленский в своей традиционном ежевечернем видеообращении заявил, что Украина начала переговоры с Норвегией относительно организации обучения для украинских пилотов.

«Начинаем общение с Норвегией относительно возможностей тренировочной миссии для наших пилотов», – сказал лидер украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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