Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 10 марта, заявил, что в этом году «сезон в Крыму будет горячим» и что Украине нужно относиться «с большим страхом», – сообщают украинские СМИ.

В интервью на YouTube-канале украинского телеведущего Василия Голованова Подоляк сказал: «Сезон в Крыму в этом году будет горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале. Это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с нестабильными режимами будет приковано к Крыму. Они увидят главное – справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу».

Ранее в пятницу, 10 марта, в газете La Stampa вышло интервью с Подоляком, в котором он заявил, что примерно через два месяца начнется контрнаступление.

«Сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», – сказал советник главы офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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