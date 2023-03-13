Украинку крупно оштрафовали за отказ ехать на передовую в Донбасс

Медсестра из Львова была оштрафована на 102 тыс. грн. (208 080 руб. по курсу.) Лычаковским районным судом за отказ ехать в зону боевых действий на Донбассе, – сообщает украинское издание Страна.ua со ссылкой на реестр судебных решений Львова.

В публикации издания говорится, что «операционная медсестра нейрохирургического отделения Илона Голева в ноябре прошлого года отказалась отправиться в служебную командировку в зону боевых действий. Свою вину она признала».

Львов, Иван Бабурин

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