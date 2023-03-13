Кулеба заявил, что содержание Украины «в зале ожидания» ЕС и НАТО не в интересах Европы

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 марта, заявил, что содержание Киева «в зале ожидания» ЕС и НАТО не в интересах Европы, потому что принятие Украины в эти структуры отвечает стратегическим интересам самого Запада, – сообщают СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы украинского МИДА, Кулеба сказал следующее: «Вступление Украины в ЕС и НАТО отвечает стратегическим интересам Запада, а дальнейшая неопределенность со стороны западных политиков в виде содержания Украины на периферии или в зале ожидания, способна повлечь последствия, которые не в интересах самой Европы. Вот Россия, в отличие от Запада, всегда имела долгосрочную стратегию по отношению к Украине».

«Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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