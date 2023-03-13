Украинский МИД начал искать послов «по объявлению»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 марта, заявил, что в его министерстве вакантны должности послов в 21, в связи с чем из-за «кадрового голода» был запущен открытый поиск специалистов, т.е. – по объявлению, – сообщают украинские СМИ.

Кулеба в своем аккаунте, в частности, признался: «Сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности, в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. В настоящее в разделе вакансий значится 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии».

«Я убежден, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема лишь в том, что либо а) мы их еще не нашли, либо б) они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но очень необходимую работу посла Украины. Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг – создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИДа в разделе «Вакансии», – написал глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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