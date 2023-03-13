На Украине рассказали об угрозах, нависших над посевной кампанией

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в понедельник, 13 марта, заявил, что украинские сельхозпроизводители могут остаться без горючего, удобрений и семенного материала в посевную компанию 2023 года, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Марчука, в частности, сказал: «Главной бедой аграриев может стать отсутствие финансов, что не позволит им приобрести столь необходимые для проведения посевной кампании семенные материалы, средства защиты растений, топливо и минеральные удобрения. На сегодняшний день способность производителей обеспечить себя минеральными удобрениями колеблется в районе 30%».

«Правительство в марте отказалось продлевать действующую ранее программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, в результате чего аграрии столкнулись с большой проблемой задолженности перед банками, требующими не только возвращения процентов, но и основного долга», – заявил зампред Всеукраинского аграрного совета и добавил, что «еще одной проблемой стало то, что «в результате боевых действий посевные площади на Украине уменьшились примерно на семь миллионов гектаров, то есть на 24-25% от всех пахотных земель страны».

Киев, Иван Бабурин

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