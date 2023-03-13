Верховная Рада призвала СБУ выгнать монахов из Киево-Печерской лавры и «вернуть государству мощи»

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Украины Никита Потураев из фракции Зеленского от имени всех депутатов в понедельник, 13 марта, призвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюка выгнать из Киево-Печерской лавры монахов и вернуть государству «мощи и другие исторически значимые предметы», – передает Интерфакс-Украина.

Как сообщает агентство, Потураев через пресс-службу аппарата Верховной Рады заявил следующее: «Группа народных депутатов из разных фракций обратилась к главе СБУ Василию Малюку с письмом, в котором попросила обратить особое внимание спецслужбы на сохранение и безопасность музейных экспонатов Киево-Печерской лавры. В частности, речь идет о мощах и других драгоценных и исторически значимых предметах, которые должны быть возвращены государству. Уверены, что компетентные органы позаботятся, чтобы экспонаты не пропали во время процесса освобождения зданий и помещений Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата».

«Нам нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет и патриотически настроенная общественность, в частности, ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от представителей московского патриархата», – подчеркнул избранник украинского народа.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»