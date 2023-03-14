Киевский режим решил: Все налоги украинцев будут направлены на оборону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 марта, заявил, что согласно утвержденного кабмином Плана действий правительства на 2023 год, «все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону», – сообщают украинские СМИ

На заседании правительства Шмыгаль, в частности, сказал: «Этот документ (План действий правительства на 2023 год) позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в текущем году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения. План действий состоит из более 500 задач. Первый ключевой пункт – безопасность и оборона. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии».

Киев, Иван Бабурин

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