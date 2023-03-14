Вслед за Киево-Печерским монастырем украинский режим взялся за Свято-Успенскую Почаевскую лавру

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во вторник, 14 марта, заявил, что в отношении «священника, который руководит в Почаевской лавре» в Тернопольской области будет открыто уголовное производство, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Ткаченко сказал: «Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд относительно того, чтобы вернули церковь, с которой закончился договор пользования УПЦ (МП) на территории Лавры. Священник, который руководит в Почаевской лавре, не допустил представителей заповедника в церковь, в связи с чем должно открыться уголовное производство относительно препятствия пользования имуществом государства. Таким образом в Почаевской лавре этот процесс начался».

«Будут и некоторые другие процессы по другим учреждениям, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, которые относятся к историческому наследию Украины», – завил глава украинского минкульта.

Что касается ситуации, сложившейся вокруг Киево-Печерского монастыря Ткаченко сказал в прямом эфире: «Никто не ставит вопрос о выселении монахов, речь идет о возвращении имущества, которое принадлежит государству, как движимого, так и недвижимого».

На вопрос, «как же быть монахам в такой ситуации», украинский министр культуры заявил, что «у них всегда есть выбор», имея ввиду переход в Православную церковь Украины (ПЦУ) из Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)., – пишут украинские журналисты.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»