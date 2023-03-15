Украинцы высоко оценили действия своих властей в области обороны

Украинская социологическая служба Центра Разумкова в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов с 22 февраля по 1 марта 2023 года провела исследование, согласно результатам которого выяснилось, что большинство украинцев считают, киевская власть лучше всего справляется с решением проблем в сфере обороны, энергообеспечения и внешней политики, – сообщают в среду, 15 марта, украинские СМИ.

Согласно результатам опроса, граждане Украины считают, что «лучше всего власть справляется в сфере обороны». Так, 82% опрошенных ответили, что власть с этим справляется «очень хорошо» или «скорее хорошо», и только 13% – что в вопросах обороны киевский режим справляется «очень плохо» или «скорее плохо».

Высоко оценили действия украинских властей в вопросах энергообеспечения 80% опрошенных, 16% – негативно. Согласны с внешней политикой Киева 75% украинцев, не поддерживают 15,5%.

«Социологи отмечают, что немного хуже респондентами оценивается деятельность власти в экономической сфере (соответственно 45% и 45,5%), в сфере восстановления страны (соответственно 38% и 36%), а чаще негативно оценивается деятельность в сфере борьбы с преступностью (соответственно 38% и 47%), правосудия (соответственно 29% и 48%) и борьбы с коррупцией (соответственно 24% и 66%)», – говорится в отчете украинской социологической службы Центра Разумкова.

При этом, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие граждан выражается к Вооруженным силам Украины, им доверяют 96% опрошенных, волонтерским организациям (88%), добровольческим отрядам (87%), Национальной гвардии Украины (86%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (85%), президенту Украины (83%), Государственной пограничной службе (82%), Министерству обороны Украины (78%), Службе безопасности Украины (74%), Национальной полиции (71,5%), церкви (70%), общественным организациям (66%).

В сообщении соцслужбы стакже говорится, что «оценивая уровень коррумпированности социальных институтов по шкале от 1 до 10, где «1» означает «отсутствие коррупции», а «10» – «очень высокий уровень коррупции», респонденты оценили коррумпированность украинской власти в целом 6,8 баллами». При этом, индекс коррумпированности Верховной Рады Украины составил 6,8 балла, кабинета министров Украины – 6,1, министерства обороны Украины – 5,8, Офиса Президента Украины – 5,6 баллами.

Киев, Иван Бабурин

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