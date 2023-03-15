Кулеба поставил под сомнение легитимность ООН

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что присутствие России в Совете Безопасности ООН ставит под сомнение легитимность Всемирной организации, – сообщает в среду, 15 марта, издание The Hill.

В авторской колонке для американского издания глава украинского МИДа, в частности, написал: «Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН».

«Все началось в декабре 1991 года, когда представители России незаконно узурпировали место СССР в Совете Безопасности ООН. Никакая правовая процедура, определенная Уставом ООН, не была соблюдена. Простая смена таблички «Советский Союз» на табличку «Российская Федерация» стала крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века», – отметил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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