Киевские власти призвали одесситов активнее «украинизироваться»

Расширять сеть курсов по изучению украинского языка призвал власти Одессы и области уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, – передают украинские СМИ со ссылкой на секретариат уполномоченного по украинскому языку.

Сообщается, что украинский языковой омбудсмен, в частности, заявил: «Нужно поработать над тем, чтобы в Одессе и Одесской области значительно увеличить сеть языковых курсов. Сегодня в Украине действует более 450 бесплатных площадок по изучению украинского языка, из которых в Одесской области – всего 18. Этого недостаточно при таком огромном запросе на них. Власть должна обеспечить доступ к изучению украинского языка. При каждом университете, каждой библиотеке должны быть бесплатные или профинансированные из местных бюджетов курсы и разговорные клубы».

«Согласно результатам социологического исследования, представленного фондом «Демократические инициативы», около 40% жителей Одесской области считают недостаточный уровень владения языком преградой на пути перехода на украинский. Наиболее проблемными на территории Одесской области являются сферы образования, обслуживания, транспорта и нарушение языкового закона представителями органов местной власти и самоуправления», – подчеркнул Креминь.

Киев, Иван Бабурин

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