Киев попросил НАТО вслед за «танковой коалицией» создать «авиационную»

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук во время выступления в формате видеоконференции на симпозиуме командующих воздушными силами стран-членов НАТО в четверг, 16 марта, попросил альянс создать «авиационную коалицию» по аналогии с «танковой» и предоставить современные истребители четвертого поколения, – сообщают украинские СМИ сор ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе своего выступления украинский генерал сказал: «Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным Силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам».

«Лишь общие, согласованные действия партнеров могут поспособствовать скорейшему получению Украиной западных самолетов по примеру танковой коалиции. Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом «Победа на земле куется в небе», – заявил Николай Олещук.

Отметим, что ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29.

Киев, Иван Бабурин

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