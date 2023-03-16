Украинский офицер поплатился должностью за сообщение о больших потерях

Украинский офицер, комбат 46 бригады по кличке «Купол» написал рапорт об увольнении в ответ на понижение в должности за интервью американской газете The Washington Post, котором он рассказал о больших потерях, а также критически оценил состояние ВСУ, – сообщает «Украинская правда».

Издание со ссылкой на собственные источники в подразделении пишет, что решение о понижении «Купола» в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским, в ответ на что комбат 46 бригады написал рапорт на увольнение.

Сообщается, что 14 марта «Купол» дал ряд комментариев «The Washington Post», где говорил, что Силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия «уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность к весеннему наступлению».

В интервью WP украинский офицер, в частности, сказал: «Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: «Веди их в бой». А эти солдаты просто бросают оружие и бегут. И все. Знаете почему? Потому что солдат не стрелял. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: «Я боюсь звука выстрела». И почему-то он никогда не бросал гранату. …Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы… Солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, многие уже погибли или ранены».

«Похоже, что все, что мы делаем, так это – даем интервью и говорим людям, что мы уже победили. Еще немного, две недели, и мы победим», – говорит «Купол» в интервью, за которое поплатился должностью.

Киев, Иван Бабурин

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