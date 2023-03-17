Жителям одной из областей Украины дали последний срок для сдачи оружия

Последние десять дней для сдачи огнестрельного оружия, ранее выданного для участия в боевых действиях, дал жителям Днепропетровской области глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, – сообщают украинские СМИ

В своем Telegram-канале Лысак написал: «Даю последний срок – еще 10 дней на добровольную сдачу стрелкового оружия. Дальше – только ответственность в соответствии с действующим законодательством. Первые 10 дней, отведенные для добровольной сдачи вооружения прошли в четверг, 16 марта. Но до сих пор на руках остается 500 из 2000 единиц ранее розданного стрелкового оружия».

Днепропетровск, Иван Бабурин

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