Киев призвал Китай отказаться от помощи Москве и прекратить с ней торговлю

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в пятницу, 17 марта, рассказал, что на встрече в Киеве с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Фань Сяньжуном призвал Пекин воздержаться от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотреть возможность ограничения торговли с Москвой, – сообщает Интерфакс-Украина.

Рассказывая о встрече с китайским дипломатом, на своей странице в одной из соцсетй, Стефанчук написал: «Весь мир сегодня сплочен вокруг Украины. И экономические ограничения против России вводятся, чтобы остановить войну. Поэтому очень важно, чтобы Китай воздержался от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотрел возможность ограничения торговли с Россией».

Киев, Иван Бабурин

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