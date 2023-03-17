Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 17 марта, приказал коммерческим банкам «выявить и задокументировать» информацию обо всех клиентах, имеющих связь с Россией, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-служба НБУ.

В сообщении, распространенном пресс-службой НБУ, в частности, говорится, что «сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности по отношению к клиентам банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке».

Сообщается также, что приказ НБУ «касается акционеров компаний из России или других компаний, если в их структуре есть российский капитал; компаний с руководителями-россиянами; компаний, поддерживающих деловые отношения с Россией; компаний, имеющих дочерние структуры в России; владельцев российских ценных бумаг (не считая акций); получателей денег из России и т.д.»

Напомним, что в феврале текущего года киевский режим ввел санкции против всех банков и финансовых учреждений России на 50 лет.

Киев, Иван Бабурин

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