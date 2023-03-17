Киевский режим решил искоренить русский язык в Херсонской области

Украинский глава временно оккупированной Херсонской области (областной военной администрации – ОВА) Александр Прокудин по итогам встречи с языковым омбудсменом киевского режима Тарасом Креминем в пятницу, 17 марта, заявил, что в сфере общественной жизни Херсонской области русского языка больше не будет, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Прокудин написал: «Не будет его (русского языка, – прим.ред.) на празднике Первого звонка, на вывесках учебных заведений, в органах государственной власти, не будет его в меню моего любимого кафе на улице Суворова. ОВА работает над созданием проекта областной программы развития и функционирования украинского языка как государственного».

Киев, Иван Бабурин

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