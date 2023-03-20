На Львовщине снесли памятник на братской могиле, а также монументы советским летчикам и украинскому писателю

В Дрогобычской районной военной администрации Львовской области на Украине в понедельник, 20 марта, сообщили, что на прошлой неделе в рамках «декоммунизации» снесли памятник на братской могиле советских воинов, а также монументы советским летчикам и украинскому советскому писателю Кузьме Пелехатому, – передают СМИ.

В отчете, опубликованном на сайте администрации Дрогобычского района, говорится: «На прошлой неделе в селе Опоры демонтировали два памятника. Один из них был посвящен советским летчикам, другой – москвофилу и коммунисту Кузьме Пелехатому. Кроме того, 17 марта в Меденичах демонтировали братскую могилу советских воинов. В настоящее время продолжается подготовка к демонтажу еще восьми объектов. Кроме того, планируется переименовать две улицы Победы и улицу Гагарина в различных населенных пунктах района».

Львов, Иван Бабурин

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