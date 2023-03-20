Глава Украинской православной церкви Зеленскому: На Украине раздувается пламя противостояния на религиозной почве

Украинская православная церковь (УПЦ) в понедельник, 20 марта, распространила обращение своего предстоятеля митрополита Онуфрия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором говорится о разжигании в стране противостояния на религиозной почве, – сообщают украинские СМИ.

В обращении митрополита Онуфрия к главе киевского режима, в частности, говорится: «На Украине раздувается пламя противостояния на религиозной почве, а церковь подвергается незаконным перерегистрациям общин, рейдерским захватам храмов и дискредитации в средствах массовой информации с распространением большого количества безосновательных обвинений. ...Тяжелая ситуация в религиозной сфере критически ухудшилась после того, как стало известно, что государственные власти намерены выселить нашу монашескую общину с территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за тридцать пять лет с момента возобновления деятельности этого древнего монастыря».

«Обращаемся к Вам, как к главе Государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины – обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и дальше совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре», – говорится также в обращении митрополита Онуфрия к Зеленскому.

Следует отметить, что глава Украинской православной церкви, в том числе, написал, что «после вторжения России церковь первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих встать на защиту родной земли».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»