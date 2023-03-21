Кулеба заявил, что Мазепа победил «цепных псов кровавого режима» Пушкина и Бродского

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что «российская пропаганда бросала все ресурсы, чтобы заклеймить Мазепу», но он победил и Пушкина и Бродского, – сообщается на сайте украинского телеведущего Дмитрия Гордона*.

Глава МИД Украины написал колонку по случаю дня рождения украинского гетмана Мазепы, предавшего российского императора Петра-I накануне Полтавской битвы, в которой говорится: «Российская пропаганда бросала все ресурсы, чтобы заклеймить Мазепу. Но он победил, а Пушкин и Бродский проиграли».

«Цепные псы кровавого режима Пушкин, Чайковский и Бродский выполняли госзаказ, травя Мазепу, а тот на самом деле не предатель, а национальный герой Украины», – пояснил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также отмечает, что «Пушкин написал «Полтаву» в 1828 году как акт пропаганды, чтобы банально сбить волну популярности «Мазепы» Байрона. Это была литературная анафема. Условно говоря, в этом конкретном деле Пушкин в XIX веке был никем иным, как современным Соловьевым на максималках. Это была грандиозная информационная битва российской пропаганды против одного человека – Мазепы – и стоящей за ним великой идеи – идеи Украины».

«Ненависть гениального Бродского к Украине – это квинтэссенция российской либеральной мысли о нас (за очень отдельным исключением среди остальной российской интеллигенции). Имени Мазепы нет в тексте, но Бродский начинает свое произведение упоминанием о Полтаве и завершает обещанием, что когда украинцы в муках будут умирать, то будут цитировать «строчки из Александра, а не брехню Тараса», – отмечает в своей колонке Кулеба и продолжает: «Оказалось, что желание смерти украинцам – обычное дело для таких разных людей, как Бродский и Путин. Но наконец российская пропаганда от Пушкина до Бродского проиграла, а Мазепа победил. Проиграет и Путин».

* Физлицо признано иностранным агентом, деятельность которого признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»