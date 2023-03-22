В Киеве надеются, что Дания передаст истребители

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном в среду, 22 марта, заявил, что надеется на передачу боевых самолетов, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, Денис Шмыгаль заявил: «Благодарю Фолькетинг (парламент, – прим.ред.) Дании за заключение соглашения о создании Фонда в поддержку Украины на общую сумму 7 млрд датских крон. Сейчас мы формируем воздушную коалицию. В частности, мы ведем переговоры о передаче Украине самолетов F-16, которые могут стать весомой частью украинского ПВО, перехватывая крылатые ракеты. Надеюсь, что Дания станет частью этой коалиции».

Киев, Иван Бабурин

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