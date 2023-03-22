Кличко поблагодарил мэра Вильнюса за фонарики, зарядники и батарейки

Глава киевской администрации Виталий Кличко в среду, 22 марта, поблагодарил мэра Вильнюса и представителей городских властей литовской столицы за переданные столице Украине 400 тысяч евро, а также за «газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы киевского мэра говорится: «Городской голова Киева Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом, прибывшим с визитом в Киев и поблагодарил его за помощь в гуманитарной сфере».

«Ценим мы и то, что этой очень сложной для Украины и столицы зимой Вильнюс передал Киеву 20 генераторов. А также газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики. В общей сложности Вильнюс доставил гуманитарной помощи на 100 тыс. евро. Еще 400 тыс. евро город-побратим перечислил благотворительными средствами», – заявил Виталий Кличко.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»