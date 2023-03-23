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Четверг, 23 марта 2023, 18:20 мск

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Киевский режим внес Raiffeisen Bank в список «международных спонсоров войны»

Фото: РИА «Новый День»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в четверг, 23 марта, внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны, – сообщают украинские СМИ.

На сайте украинского ведомства по борьбе с коррупцией говорится, что основанием для внесения Raiffeisen Bank International в перечень «международных спонсоров войны», стало решение RBI продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен считается одним из системно значимых банков.

«Кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют сделки в долларах и евро. Банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами», – сообщили в НАПК Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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