Наместник Киево-Печерской Лавры призвал православных украинцев прийти и защищать святыню

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) в четверг, 23 марта, в своем видеообращении призвал верующих прийти и увидеть, что делают «безбожные мучители», и защитить свой святыню, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном на YouTube-канале Лавры митрополит Павел (Лебедь) говорит: «Сегодня мы обращаемся к нашему народу, потому что многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите посмотрите. Это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами».

«Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры – и будете видеть, что делают безбожные мучители. Но мы не должны уподобляться горе-политикам, не может быть революций, не могут бросаться какие-то зажигательные смеси, не будем бросать камней, мы можем лишь молиться. Но я не могу гарантировать всем безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние», – заявил в обращении к православным украинцам Наместник Киево-Печерской лавры и добавил, что большинство духовенства УПЦ против созданной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Следует напомнить, что глава украинского минкульта Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если решать перейти в раскольническую ПЦУ, в противном случае монахам предписано освободить Лавру к 29 марта.

Киев, Иван Бабурин

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