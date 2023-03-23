Киев продолжает ждать звонка Си Цзиньпина Зеленскому

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 23 марта, заявил, что глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак продолжают работать над организацией разговора Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национально телемарафона Подоляк сказал: «В планах разговор есть. Организационно занимается и Офис президента, и МИД – и Ермак, и Кулеба. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня пояснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент довольно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и в том числе, среди нейтральных стран. Это достаточно сложно».

«Есть вопрос, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или, все-таки, он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», – отметил заместитель Ермака.

Напомним, что Украина ждала подтверждения телефонного разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином еще 21 марта. В тот день министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказал: «Им есть что сказать друг другу».



Киев, Иван Бабурин

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