Президент Украины Владимир Зеленский, во время выступления по видеосвязи на Саммите лидеров стран-членов Евросоюза в четверг, 23 марта, попросил ускорить поставки ракет большой дальности, современные боевые самолеты, иновые санкции против России, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима заявил присутствующим на саммите главам европейских стран следующее: «Украина может одержать победу в войне уже в текущем году, но при условии отсутствия задержек и застоев в двустороннем сотрудничестве с союзниками. Важны не только месяцы и недели, но и дни».

«Уважаемые коллеги, не чувствуете ли вы, что новых успехов у нас меньше, чем новых задержек в наших совместных усилиях? К сожалению, это так. И Кремль это видит. Это отдаляет нас от достижения мира. Нас отдаляет от победы, прежде всего, значительная задержка поставок на Украину ракет большой дальности. Также, сейчас нет никакой рациональной мотивации затягивания с предоставлением современных самолетов»,– подчеркнул Зеленский.

Также глава Украины заявил, что ему «неприятно затягивание ЕС с принятием новых санкционных пакетов против России, поскольку, тем самым Евросоюз не дает сигналов миру о дальнейшем ужесточении этих санкций».

Простой вопрос: как воспримут это затягивание третьи страны? Они могут подумать, что игнорирование санкций не будет иметь последствий. Поэтому санкции должны быть расширены. Не может быть даже намека на затягивание решения по санкциям. Не должно быть никакого и санкционного послабления!», – призвал глав стран-членов ЕС украинский президент.

Киев, Иван Бабурин

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