Украинский главком отчитался перед британским начальством о положении под Артемовском (Бахмутом)

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в пятницу, 24 марта, сообщил, что по телефону отчитался перед начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Залужный написал: «Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать. Обсудили вопросы усиления украинского ПВО».

Киев, Иван Бабурин

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