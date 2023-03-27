Уничтожили подкрепление: ВС России разбомбили колонну украинской техники в ДНР

Российские войска разбили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении города Северска Донецкой народной республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», – написал он в своем телеграм-канале.
В результате удара были уничтожены вооружение и техника вместе с личным составом, уточнил Марочко. По его словам, командование ВСУ направило эти подразделения в целях усиления позиций для сдерживания наступающих порядков российских сил.
«По предварительной оценке, уничтожена батальонно-тактическая группа. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», – отметил эксперт.
Марочко также сообщил о больших потерях, которые несут ВСУ в боях за Артемовск (Бахмут). «Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артемовска около 1500 безвозвратных и порядка 3000 санитарных потерь», – написал он в телеграм-канале, отметив, что эта информация получена из собственных источников.
По его данным, из числа раненых около 20% получили серьезные увечья, и в дальнейшем будут комиссованы.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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