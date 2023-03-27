Украина: Артемовск окружен «на четырех пятых»

Бывший командир роты украинского батальона неонацистов «Айдар»* Евгений Дикий заявил, что Артемовск (Бахмут) Донецкой области окружен на четыре пятых, а Авдеевка находится в полукольце, – сообщают в понедельник, 27 марта, украинские СМИ со ссылкой на эфир радио «НВ», состоявшийся 23 марта.

В эфире радиостанции командир неонацистского подразделения сказал: «Они пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на четыре пятых в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце. … В последние дни россияне значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки и пытаются перерезать трассы».

«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог», – сказал Дикий.

Следует отметить, что ранее украинское издание Страна.ua сообщало, что «в Авдеевку запрещен въезд гражданских лиц: населенный пункт оказался в красной зоне».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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