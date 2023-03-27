Власти Украины уверяют сограждан в отсутствии мобилизации, но призывают «не пугаться»

Руководитель фракции парии Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 27 марта, заявили, что в стране не будет дополнительной мобилизации, но «надо быть готовым» и «не надо пугаться», – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Арахамия сказал: «В случае размещения Российской Федерацией на территории Беларуси ядерного тактического оружия дополнительной мобилизации в Украине не будет. Пытаются манипулировать этим вопросом. У нас мобилизация была, идет, она идет своим ходом. Нет никаких внеочередных волн… Поэтому, даже если будет необходимость создать дополнительные бригады,... то никаких дополнительных волн не планируется, но надо быть готовым ко всем сценариям, что и делают Вооруженные Силы Украины».

В свою очередь, украинский зам.министра обороны Анна Маляр заявила, что мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, «все идет в плановом порядке и никаких волн нет».

В своем Telegram-канале Маляр написала: «Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента. Благодаря мобилизации и высокой мотивации нашего народа мы уже сохранили государство весной 2022 года. … Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость. Но для спокойного восприятия реалий следует знать, что никаких волн мобилизации нет».

«Потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте – это очевидные вещи, это не новость. Есть вещи, составляющие специфику войны и которые не надо каждый раз воспринимать как новость и пугаться. Это просто констатация неизбежного факта», – уточнила замминистра украинской обороны

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»