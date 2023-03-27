Минобороны Украины заявило о получении британских танков, американских БТР и немецких БМП

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 27 марта, заявил, что американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также британские танки Challenger и германские боевые машины пехоты (БМП) Marder поступили на вооружение десантно-штурмовых войск ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Резников написал: «Сегодня имел честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии».

Ранее сегодня минобороны ФРГ подтвердило доставку в понедельник, 27 марта на территорию Украины ранее обещанных 18 танков Leopard 2 типа A6,

В сообщении, опубликованном в микроблоге германского военного ведомства в Twitter, говорится «Обещано – доставлено: 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасы и запасные части прибыли сегодня на Украину».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»