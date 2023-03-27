Зеленский собрался на американский «Саммит за демократию»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в понедельник, 27 марта, заявил, что примет участие во Втором Саммите за демократию, организованном США, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава украинского режима говорит: «Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента Байдена и США – Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, крепко».

Отмечается, что ко Второму Саммиту за демократию 29 и 30 марта 2023 присоединятся новые участники – представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии.

«Мероприятие будет проходить с участием президента США Джо Байдена и двух десятков чиновников его администрации», – сообщает Интерфакс-Украина.

Киев, Иван Бабурин

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