Украина просит британских парламентариев поддержать ее желание вступить в НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Лондоне во время выступления перед членами двух палат парламента Великобритании в понедельник, 27 марта, заявил, что, поскольку Киев де-факто и так уже является частью НАТО, необходимо поддержать заявку Украины на вступление в альянс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Стефанчук сказал: «Через несколько месяцев в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Этот саммит может стать судьбоносным для Украины и всего евроатлантического сообщества. Будем честны: Украина сегодня де-факто является частью НАТО. Украина выполняет те функции, которые возлагаются на НАТО, потому что она сегодня защищает страны НАТО своим оружием, своими лучшими сыновьями и дочерями, отдавая за ценности НАТО наивысшую цену – цену их жизни и здоровья».

«Членство Украины в альянсе станет не только залогом безопасности для украинских граждан, но и значительно усилит способность альянса реагировать на новые вызовы безопасности и угрозы. Поэтому я призываю вас стать частью консенсуса по поддержке нашей заявки и начать планировать присоединение Украины к НАТО уже сейчас», – заявил украинский политик.

Лондон, Иван Бабурин

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