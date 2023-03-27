Киев просит Швейцарию отменить запрет на реэкспорт оружия

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швейцарской Конфедерации Ирина Венедиктова в понедельник, 27 марта, заявила, что внешнеполитическая позиция нейтралитета Швейцарии не должна включать блокирование реэкспорта оружия на Украину, поскольку вооружение крайне необходимо как можно быстрее, – передает агентство Reuters.

В интервью агентству Венедиктова сказала: «Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является опорой швейцарского государства. Но я каждый день подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт – это два совершенно разных термина. Мы не просим: отдайте ваше оружие нам напрямую. Мы просто просим не блокировать реэкспорт. Нам нужно это оружие и боеприпасы как можно быстрее»

«Украина ожидает, что Швейцария изменит свою позицию в ближайшее время, поскольку поддержка реэкспорта оружия на Украину растет», – отметила украинский дипломат.

Напомним, что ранее правительство и президент Швейцарии Ален Берсе заявили, что покупатели швейцарских вооружений не могут поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны и отклонили запросы Германии, Дании и Испании на реэкспорт швейцарской военной техники на Украину.

Берн, Иван Бабурин

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