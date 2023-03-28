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Вторник, 28 марта 2023, 13:25 мск

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Франция в два раза увеличит поставки 155-мм снарядов Украине

Франция вдвое увеличит поставки снарядов калибра 155 мм Украине. Об этом заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню в интервью Figaro.

По его словам, Париж будет поставлять Киеву вооружения, необходимые для контрнаступления ВСУ. Так, поставки 155-мм снарядов удвоят – с конца марта их будет поставляться 2 тыс. штук в месяц.

Кроме того, отметил министр, вскоре Киев получит зенитный ракетный комплекса Samp/T, передает РИА «Новости».

Также рассматривается вопрос о повторных взносах в фонд помощи Украине, добавил Лекорню, отметив, что данное решение поддерживает президентское большинство в нижней палате парламента. По его словам, выделенные ранее 200 миллионов евро уже полностью потрачены.

Западные политики ранее неоднократно заявляли, что Украина должна одержать победу над Россией на поле боя. С этой целью США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями и военной техникой. В Кремле заявляли, что это не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа.

Париж, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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