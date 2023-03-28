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Вторник, 28 марта 2023, 19:39 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Кулеба заявил, что Россия угрожает мировому порядку

Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время видеовыступления на «Саммите для демократии» во вторник, 28 марта, заявил, что Украина защищает весь демократический мир, когда Россия стремится уничтожить мировой порядок, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинской дипломатии сказал: «Хотя Россия стремится уничтожить Украину, ее агрессия касается не только Украины. Россия также стремится разрушить мировой порядок, основанный на международном праве и Уставе ООН».

Также во время речи на Саммите Кулеба признал, что киевский режим почти десять лет ведет боевые действия против жителей Донбасса. В частности, глава украинского МИДа сказал следующее: «Более девяти лет наши лучшие сыновья и дочери не только боролись за будущее, но и защищали наши общие демократические ценности ценой своей жизни. В этой борьбе мы защищаем весь демократический мир. Ни одна другая нация не хочет мира больше, чем Украина».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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