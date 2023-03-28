В Киеве заявили о создании «первых в мире» ударных рот дронов

Украинский вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник, 28 марта, заявил, что на Украине сформированы первые в мире три ударные роты беспилотников, которые усилят возможности ВСУ, – передают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале украинский вице-премьер написал: «Сегодня первые три ударных роты БПЛА уже готовы к бою. Это первые в мире военные формирования подобного типа Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры. Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Они способны наводить артиллерию и помогать военным быть максимально эффективными во время городских боев. Продолжаем развивать Армию дронов вместе с Генштабом, Госспецсвязи, Минобороны и UNITED24».

Киев, Иван Бабурин

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