Киев заявил о разрыве соглашения с Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве

Украинский первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во вторник, 28 марта, заявила, что правительство одобрило законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Украиной и Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Украины.

Свириденко, в частности, сказала: «Украина прекращает любые отношения не только с государством-агрессором, но и с сателлитами России. Очевидно, что мы должны пересмотреть и прекратить действие межгосударственных документов, касающихся, в частности, вопросов экономических взаимоотношений с Сирией. Ответом на поддержку режимом Асада российской агрессии, признание им, так называемой, независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины стал разрыв дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. Действие соглашения будет прекращено после одобрения Верховной Радой».

«Соглашение между Украиной и Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, было подписано в апреле 2002 года и ратифицировано Верховной Радой в феврале 2003 года. Документ обеспечивал режим наибольшего содействия в отношении таможенных пошлин, налогов и других сборов, применяемых к импорту и экспорту», – сообщили в пресс-службе украинского минэка.

Следует напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Башара Асада и других сирийских чиновников.

Киев, Иван Бабурин

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