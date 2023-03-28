Киевский режим в одностороннем порядке разорвал с монахами Киево-Печерской лавры договор аренды

Уведомление об одностороннем разрыве договора аренды объектов Киево-Печерской лавре с монастырем канонической Украинской православной церкви (УПЦ) направил во вторник, 28 марта, украинский минкульт, – сообщает РИА Новости.

В документе направленном украинскими властями монахам говорится: «С 29 марта Договор №2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке. Комиссия по вопросам приемки-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно Плану приемки-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. … Во время работы комиссии можно будет вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря».

Ранее сегодня синод раскольничьей ПЦУ выразил поддержку решению властей Украины разорвать договор с канонической Украинской православной церковью о пользовании зданиями и помещениями Киево-Печерской лавры и потребовал передать объекты.

Со своей стороны Совет Федерации во вторник, 28 марта сообщил, что на заседании в среду рассмотрит заявление палаты в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине, этот вопрос включен в повестку заседания.

В комментарии РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил: «На Украине нарушаются права верующих, свобода вероисповедания. Сенаторы намерены обратить внимание парламентов всего мира на эти факты».

Следует отметить, что ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут.

Киев, Иван Бабурин

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