У Зеленского выдвинули условия для завершения конфликта «дипломатическим путем»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 29 марта, после заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно», заявил, что конфликт завершить дипломатическим путем можно, но – «после поражения российской армии», – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Песков/Лавров ошибаются: войну можно завершить дипломатическим путем. Если Россия немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно добиться через новые поражения армии России. Увеличиваем поставки оружия».

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно», а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал, что Россия «непременно достигнет всех целей спецоперации, добьется демилитаризации и денацификации Украины».

Киев, Иван Бабурин

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