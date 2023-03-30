Кулеба: Украину примут в ЕС уже через год, если ЕС не замедлит процесс

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба во время выступления на мероприятии, организованном Британским аналитическим центром в области международных отношений Chatham House в четверг, 30 марта, заявил, что Украина примут в ЕС уже в следующем году, если Союз не начнет искусственно замедлять процесс, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Кулеба сказал: «Я уже говорил, наша цель – начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают. Это должно скоро произойти, если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры для замедления процесса».

«Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Двадцать лет ЕС говорил, что Украине необходимы реформы для получения статуса-кандидата. Теперь мы слышим, что ЕС должен реформировать себя для того, что Украина стала членом», – отметил глава МИД Украины.

Киев, Иван Бабурин

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