Кулеба призвал «загнать Россию в угол» во время ее председательства в Совбезе ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время он-лайн дискуссии на тему «нелегитимности» председательства России в Совете Безопасности ООН в четверг, 30 марта, заявил, что Киев и партнеры должны стремиться лишить Россию возможности злоупотреблять своими правами и «загнать ее в угол», – передают украинские СМИ.

Сообщается, что глава украинской дипломатии, в частности, сказал: «Россия должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы у нее не было возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством в Совбезе ООН».

«Россия неизбежно будет прибегать к злоупотреблениям, временно став председателем в Совете Безопасности ООН. Она будет использовать полномочия для продвижения собственной пропаганды, а также для продвижения неправомерных решений. Даже сам факт того, что у России есть возможность получать председательство в Совбезе, говорит о том, что что-то не так в архитектуре мировой безопасности»,– заявил Кулеба.

Напомним, Россия с 1 апреля сроком на месяц становится председателем в Совбезе ООН.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»