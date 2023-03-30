Украинские военные объяснили, зачем ловят призывников на улицах и в общественном транспорте

Глава пресс-службы украинских «Сил обороны Юга» Наталья Гуменюк в четверг, 30 марта, заявила, что сотрудники военкоматов ловят мужчин на улицах и в транспорте, потому что «снизился мотивационный ресурс», – сообщает украинский телеканал «Суспильный» (общественный).

В интервью телеканалу представитель украинских вооруженных формирования, объясняя уменьшение количества добровольцев, желающих идти в армию, сказала: «Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий».

Комментируя ситуация, когда повестки, вручаются прямо на улицах и в транспорте, Гуменюк сказала: «Такие люди говорят, что они еще не получили повестки. Хотя они не проживают по месту регистрации, работают неофициально. Они просят о показательном уведомлении, но знают, что это невозможно... Мы вынуждены выходить на улицы и искать людей, которые должны пройти шаги, предусмотренные военными обязательствами».

Киев, Иван Бабурин

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