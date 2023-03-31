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Пятница, 31 марта 2023, 18:27 мск

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У Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 31 марта, заявил, что призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к перемирию совершенно недопустим, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя призыв Лукашенко к перемирию, Подоляк в своем микроблогу в Twitter написал: «Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные «миротворцы» выглядят нелепо».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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