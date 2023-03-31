В Киево-Печерской лавре готовятся к штурму со стороны киевского режима

Видеообращение с предупреждением о штурме Киево-Печерской лавры представителями киевского режима записал в пятницу, 31 марта наместник обители митрополит Павел (Лебедь), – сообщают СМИ.

В видеоролике, распространяющемся в соцсетях, наместник лавры говорит: «Нам только что стало известно, дорогие братья и сестры, о том, что в 17 часов хотят делать разбойническое нападение на лавру. Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого ничего не будет».

Киев, Иван Бабурин

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