российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 марта 2023, 23:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве заявили о восьми сформированных бригадах «Гвардии наступления»

Фото: glavcom.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 31 марта, заявил, что сформировано восемь подразделений «Гвардии наступления», – сообщают украинские СМИ.

В эфире украинского национального телемарафона Клименко сказал: «Сформировано восемь бригад, и на сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мерам на территории нашего государства. И, конечно, параллельно мы готовы к проведению стабилизационных мероприятий на этой территории».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,