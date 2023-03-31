В Киеве заявили о восьми сформированных бригадах «Гвардии наступления»

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 31 марта, заявил, что сформировано восемь подразделений «Гвардии наступления», – сообщают украинские СМИ.

В эфире украинского национального телемарафона Клименко сказал: «Сформировано восемь бригад, и на сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мерам на территории нашего государства. И, конечно, параллельно мы готовы к проведению стабилизационных мероприятий на этой территории».

Киев, Иван Бабурин

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